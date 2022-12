Obrigado por nos fazeres sonhar, Cristiano

António Gedeão escreveu que “o sonho comanda a vida” e, de facto, a vida é feita de sonhos que, quando acabam, nos ajudam a trilhar caminhos que deixam histórias e mitos que nos inspiram a criar novos sonhos e maiores ambições.

Obrigado ao Cristiano Ronaldo por tudo o que nos permite celebrar e viver nos intervalos das nossas vidas, preenchidas com responsabilidades e deveres. A vida precisa de intervalos e o futebol é o entretenimento-rei no planeta para as audiências e bancadas e que tornam leve as vidas pesadas. Elevar os valores e a identidade com a pátria do país, e colocar o nome de Portugal no patamar mais alto do futebol seria uma vitória que nos orgulha a todos, pois o desporto é provavelmente uma das melhores formas de unir pessoas em torno de objectivos comuns.

Pelé, Maradona, Eusébio, Messi e Ronaldo são uma elite de diferenciação que servem de referências que inspiram e transformam a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro, cada uma à sua maneira, para sonhar com vidas melhores.

Infelizmente, vemos povos, como o Português, cuja cultura e tradição desenvolvida ao longo dos séculos, tem dificuldades gigantes em aceitar a diferenciação e sucesso dos seus pares ou vizinhos. A pequenez tão sentida por todos é tão comum que me faz recordar os ensaios filosóficos de José Gil, no seu livro “Portugal… medo de existir” cujas reflexões da nossa história e maneira de ser, nos vira para dentro, para o nosso umbigo, puxando-nos para baixo, incentivando a autoflagelação, tão ao gosto nacional, onde o sentimento de inferioridade prevalece. E é assim, com este medo da própria sombra que se sente em cada canto à nossa volta, num país de brandos costumes e uma tolerância à mediocridade, mas sempre desdenhando e invejando o sucesso, e apenas se aproximando na hora da derrota ou feridos, numa narrativa típica de vítima permanente.

Os sorrisos e emoções que o Ronaldo nos oferece, marcada pela dor e choro compulsivo à saída deste último mundial da sua vida no Catar, e que acabou com esse seu sonho de carreira, são compensados felizmente, para ele e para nós portugueses, com tantos outros troféus e vitórias que se tornaram realidade. Os títulos e as vitórias de Cristiano Ronaldo vão ficar para a prosperidade e para a história de Portugal e do mundo como um dos melhores jogadores de futebol de sempre que todos tivemos a oportunidade de testemunhar.

Cristiano Ronaldo, no seu post de 11 de Dezembro 2022, diz bem quando traz à consciência de que espera que o tempo seja bom conselheiro e eu acredito que este irá mostrar que “pelo sonho é que vamos”, citando o poeta Sebastião da Gama.

Os símbolos de inspiração de um país devem ser protegidos, e nunca esquecidos, porque a história é feita de vidas assim, como a de Cristiano Ronaldo, de metáforas para a vida comum, de cada um de nós, sobre estes heróis que nos inspiram a querer ser sempre mais capazes, audazes e melhores.

Obrigado Ronaldo, até já, e fico à espera dos novos capítulos que ainda vão ser escritos durante estes últimos anos de carreira como jogador e todos os restantes projectos em curso e que vamos poder acompanhar ao longo da vida!

