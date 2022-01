As instalações do Instituto Camões no Luxemburgo acolhem, desde o passado dia 20 de janeiro, a exposição “Plurais do Branco”, um trabalho do artista luso João Moniz.

Em comunicado enviado ao BOM DIA, a Embaixada de Portugal no Luxemburgo, que também se aliou a esta iniciativa, explica que o Camões irá ter as obras expostas até dia 14 de abril.

Na mesma nota, informa-se que a entrada só será permitida mediante o uso de máscara.

