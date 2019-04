Obras de Cerveira sobre migrações em exposição em Itália

Dezasseis obras do espólio da Fundação Bienal de Arte de Cerveira (FBAC) vão ser apresentadas no Museo del Crudo, na Sardenha, em Itália, entre 4 de maio e 30 de junho.

A exposição intitulada “Territórios Imaginados”, sobre a temática da migração, irá mostrar obras de Ana Maria, Ana Pimentel, António Barros, Bartolomeu Cid dos Santos, Carlos Casteleira, Francisco Tropa, Hélia Aluai, Henrique Neves & Michael Langan, Isaque Pinheiro, Inês Norton, Lauren Maganete, Mário Ambrózio, Martinho Costa, Os Espacialistas e Samuel Rama.

Segundo a curadora da exposição, Elisa Noronha, citada no comunicado da DGArtes, “será proposto ao público um olhar sobre a migração contemporânea através da perceção do território, olhar esse que se constrói a partir de obras de 16 artistas de distintas gerações – mas com um território em comum, Portugal – numa narrativa exploratória de possíveis imaginários”.

Para o presidente da FBAC, Fernando Nogueira, a mostra retrata ainda “a revolução cultural que as duas vilas [San Sperate e Vila Nova de Cerveira] abraçaram nos anos 60 e 70 do século XX”, respetivamente.

“Os cerca de 1.500 quilómetros que separam os dois territórios [italiano e português] diluem-se quando nos reportamos à forte dinâmica cultural. San Sperate e Vila Nova de Cerveira são, há 50 e 40 anos, respetivamente, laboratórios de experimentação artística e espaço de encontro, interação e divulgação de ideias para artistas de todo o mundo”, concluiu Fernando Nogueira, que é também presidente da Câmara daquele município do distrito de Viana do Castelo.

A Bienal Internacional de Arte de Cerveira, a mais antiga da península Ibérica, realiza-se desde 1978.

Em 2018, decorreu entre 15 de julho e 16 de setembro e recebeu cem mil visitantes. A 20.ª edição apresentou de mais de 600 obras, de 500 artistas de 35 países em 8.300 metros quadrados, num total de 14 espaços expositivos.

A realização da exposição em Itália resulta de um projeto de internacionalização da FBAC.

O projeto “Fundação Bienal de Arte de Cerveira: the Collection on the road”, apoiado pela DGArtes, orçada em cerca de 18 mil euros, prevê ainda “a realização de uma conferência sobre arte contemporânea portuguesa e um programa de visitas guiadas, maioritariamente destinado a públicos em idade escolar”.

“Fundação Bienal de Arte de Cerveira: the Collection on the road” apresenta “um conjunto de atividades multidisciplinares que têm como mote dar a conhecer a arte contemporânea e a cultura portuguesas”.

O projeto inclui “um programa cultural concertado em parceria com a Associação Noarte Paese Museo e o município de San Sperate (Sardenha, Itália)”.