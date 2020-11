Obras da portuguesa Helena Almeida expostas no Luxemburgo

O trabalho da artista portuguesa Helena Almeida (1934-2018) vai estar representado numa exposição coletiva para assinalar os 25 anos de existência da coleção do Museu de Arte Moderna do Luxemburgo (MUDAM), a inaugurar sábado.

“Os 25 anos da Coleção Mudam” é o título desta mostra que tem como comissários Lisa Baldelli e Marie-Noëlle Farcy, e ficará patente até 03 de abril de 2022 numa das galerias do museu, segundo um comunicado hoje divulgado pela instituição.

A mostra, segundo a organização, será uma ocasião para celebrar também os 15 anos da criação do MUDAM Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, e “sublinhar a diversidade da Coleção MUDAM, cujas primeiras aquisições remontam a 1996, durante a fase de configuração do museu”.

“Através da seleção de cerca de 40 obras, esta nova exposição propõe um panorama em torno das questões da forma, de processos ou de atitudes na arte contemporânea, desde os anos 1960 até às primeiras décadas do século XXI”, salienta a direção do museu, acrescentando que a mostra permitirá também ao público conhecer as linhas mestras de orientação do espaço museológico.

A portuguesa Helena Almeida estará representada entre artistas de várias nacionalidades, como por exemplo Marina Abramović, Etel Adnan e David Altmejd.

