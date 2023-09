Obra de Paula Rego a leilão com base mínima de 2.5 milhões

O painel “Avestruzes Bailarinas do filme ´Fantasia´ de Walt Disney”, de Paula Rego (1935-2022) vai a leilão a 13 de outubro, em Londres, com uma base de 2,2 milhões de libras (2,5 milhões de euros).

Executada em dois painéis, a peça da artista com o título original “Dancing Ostriches from Walt Disney’s ‘Fantasia'”, de 1995, vai pela primeira vez a leilão com uma estimativa entre 2,2 e 3,2 milhões de libras britânicas (entre 2,5 e 3,7 milhões de euros), segundo um comunicado da leiloeira internacional.

A Christie´s indica que a obra será apresentada no “Século XX/XXI: Leilão Noturno de Londres”, e espera que venha a “estabelecer um novo recorde de leilão para a artista”, uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, falecida em junho do ano passado, na capital britânica.

Inspirada no filme do realizador norte-americano Walt Disney, a série “Avestruzes Bailarinas” fez anteriormente parte da Coleção Saatchi, criada para a exposição da Hayward Gallery “Spellbound: Art and Film”, em 1996, e tem sido exibida frequentemente nas últimas três décadas.

Foi exibida, nomeadamente, na Tate Liverpool (1997), no Reino Unido, no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia (2007-08), em Madrid, Espanha, no Musée de l’Orangerie, em Paris, França (2018-19,) e na Kestner Gesellschaft, Hannover, na Alemanha (2022-23).

A obra estará exposta em Hong Kong de 19 a 20 de setembro, e em Nova Iorque de 26 a 28 de setembro, antes de ser exibida em Londres de 06 a 13 de outubro, segundo a leiloeira.

Tessa Lord, diretora interina do Departamento de Arte Contemporânea e Pós-Guerra da leiloeira em Londres, e Claudia Schurch, diretora de vendas do leilão são citadas no comunicado: “Paula Rego é uma das artistas mais veneradas da sua geração. As suas composições oferecem um vislumbre de um mundo teatral, com as suas figuras a ocuparem o centro do palco, à medida que o drama se desenrola perante nós. A obra é um ícone da prática de Rego, captando as fábulas, fantasias e fricções da experiência feminina que estão na base da sua arte”.

Em julho de 2015, um quadro de Paula Rego no qual a pintora aludia à morte do marido, em 1988, foi arrematado num leilão em Londres por 1,6 milhões de euros, estabelecendo um recorde da artista portuguesa em leilão.

Uma outra obra da autora, “Looking Out” (1997), um pastel sobre papel em suporte de alumínio, com estimativa entre 707 mil euros e 989 mil euros, foi arrematado no mesmo leilão por uma licitação final de 1.360.941 euros.

Em março de 2022 o quadro “School for Little Witches”, de Paula Rego, foi vendido por 415 mil libras (500 mil euros), num leilão em Londres, acima da estimativa da Christie’s, leiloeira fundada em 1766.