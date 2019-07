Obra de arte portuguesa no coração do aeroporto de Heathrow

Uma obra de Vanessa Barragão está exposta no aeroporto britânico de Heathrow onde irá ficar permanentemente.

A peça foi desenvolvida de propósito para celebrar a parceria entre o aeroporto de Heathrow, em Londres, e os Kew Gardens – jardins botânicos nos arredores de Londres com mais de 50 mil plantas.

A tapeçaria, feita com materiais reciclados, demorou cerca de 520 hora a criar e é a maior peça da portuguesa (6 metros por 2).

Vanessa Barragão não esconde a satisfação ter criado uma tapeçaria que representa um mapa do mundo e os principais pontos de ligação com o aeroporto inglês e com uma mensagem: “estão assinaladas algumas espécies botânicas e também alguns corais ameaçados pela poluição” explica a artista.