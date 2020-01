Óbidos constrói maquinas inventadas por crianças

Quatro novas máquinas idealizadas pelos alunos do 1.º ano do ensino básico de Óbidos vão ser construídas no âmbito do projeto MyMachine Portugal, desenvolvido em parceria entre o Parque Tecnológico e as escolas do concelho.

As máquinas escolhidas são um “dinossauro” que acompanha as crianças à casa de banho e que sinaliza a sua ausência da sala de aula; o “Robô Arco-Íris”, companheiro de brincadeira durante o recreio; os “Amigos Rolantes” que ajudam a reciclar; e uma máquina que “cura feridas e afasta moscas”, divulgou o Parque Tecnológico de Óbidos.

As máquinas imaginadas pelas crianças foram desenhadas por alunos finalistas dos cursos de Design Industrial, Design de Produto e Design de Ambientes da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha (ESAD.CR) e vão ser construídas com o apoio do CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica), do Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor e do município de Óbidos, parceiros do MyMachine Portugal para a terceira e última etapa do projeto – a construção das “máquinas”.

O MyMachine surgiu em Kortrijk (Bélgica), através da Universidade de Howest, e desenvolve-se em Portugal desde 2014 pela mão da OBITEC, a entidade gestora do Óbidos Parque – Parque Tecnológico de Óbidos, tendo como objetivo promover a criatividade na educação.