O Yaris português que impressiona nos circuitos alemães

Há Toyota GR Yaris de matrícula portuguesa a impressionar os circuitos alemães. Depois de “dar banhada” a vários carros muito mais caro no circuito de Nurbürgring, agora foi em Hockenheim que o carro nipónico conseguiu acompanhar de perto um Toyota GR Supra.

A ação passou-se no circuito de Hockenheim num track day e por lá o GR Yaris conseguiu mostrar as suas capacidades ao lado de outra das máquinas mais desejadas da Toyota: o GR Supra.

Apesar das diferenças entre ambos — o GR Yaris tem um 1.6 litros com três cilindros e tração integral, o GR Supra conta com tração traseira e um 3.0 litros de seis cilindros — a verdade é que, em pista, essas foram “diluídas”.

Ao longo do vídeo com cerca de nove minutos podemos ver que onde o Toyota GR Yaris mais disfarçava a diferença de potência (261 cv contra 340 cv) era na chegada às curvas. Por lá, a tração integral permitia-lhe aproximar-se do seu “irmão de gama” que, verdade seja dita, nas retas conseguia ganhar vantagem mas não tanta como seria de esperar.