O World Business Forum é um evento de 2 dias que reúne em Madrid cerca de 500 mentes inquietas unidas pela sua paixão pelos negócios.

Aprenda e inspire-se com algumas das figuras mais reconhecíveis do mundo através de conteúdos fornecidos por CEO’s, empreendedores e inovadores.

O evento centra-se nas questões atuais mais relevantes para o mundo empresarial, que estimulam a geração de novas ideias e inspiram ação.

É um ambiente de networking único, numa conferência formada por especialistas, líderes de pensamento empresarial e profissionais reconhecidos em diversos setores:

O programa foi cuidadosamente selecionado para fornecer diferentes perspetivas sobre as questões mais importantes que os líderes enfrentam hoje.

Oferece um pensamento estratégico de alto nível sobre as questões de gestão críticas: liderança, talento, desempenho e transformação.

Os participantes do evento regressam com novas ideias para ajudar as suas organizações a crescer e com a inspiração para pôr essas ideias em prática.

