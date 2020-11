Aos vossos avós foi-lhes pedido para irem à guerra, a vocês pedem-vos para ficarem ao fim-de-semana das 13 às 5 da manhã do dia seguinte, porque existe um vírus, dotado de uma inteligência fora de série, que detecta quando a malta entra de fim-de-semana, nomeadamente durante a tarde e noitinha, mesmo que cumpram com todas as regras e condutas proferidas pela DGS durante este período todo.

Tenham noção…