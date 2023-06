O virtual chegou ao mercado da arte em Portugal

A P55 e a 284 Gallery unem forças para oferecer uma experiência revolucionária no mercado da arte, combinando o mundo virtual e o mundo real. Esta parceria inovadora proporciona aos amantes da arte uma forma única e atualizada de comprar obras, explorando o melhor dos dois universos.

A P55, uma plataforma “online” sofisticada, abre um leque de possibilidades aos apaixonados por arte. Através da plataforma, os visitantes podem explorar uma ampla coleção de obras, descobrir artistas reconhecidos e emergentes, e mergulhar em detalhes e histórias fascinantes sobre cada criação. Com apenas alguns cliques, têm acesso a um impressionante acervo, ultrapassando barreiras físicas e geográficas.

Por outro lado, a 284 Gallery é uma galeria física envolvente e inspiradora. Ao entrar, os apreciadores de arte são envolvidos por uma atmosfera única, onde as obras ganham vida e as emoções fluem livremente. A galeria proporciona um ambiente sensorial, permitindo aos visitantes apreciar as obras na sua totalidade, sentindo as suas texturas, cores e formas de maneira íntima e pessoal.

Ao combinar esses dois mundos, a sinergia entre o “online” e o “offline” torna-se evidente. Os visitantes têm a oportunidade de explorar virtualmente o acervo da 284 Gallery na plataforma P55 e, ao mesmo tempo, visitar fisicamente a galeria para contemplar as obras selecionadas. Esta integração proporciona uma experiência enriquecedora, na qual a pesquisa “online” e a imersão “offline” se complementam, oferecendo aos compradores uma visão mais ampla e detalhada das peças de arte desejadas.

Essa sinergia entre o mundo virtual e o mundo real representa um marco no mercado da arte, ampliando as possibilidades e tornando o acesso mais fácil. Os amantes da arte podem vivenciar uma jornada completa, desde a descoberta “online” até à imersão física, desfrutando de uma experiência única e enriquecedora que reflete as exigências dos consumidores contemporâneos.

A exposição “ON55_OFF284” convida-nos a mergulhar neste universo envolvente. Neste cenário híbrido, onde a arte encontra a tecnologia, os fios invisíveis do virtual entrelaçam-se com a solidez dos pigmentos e materiais que dançam na tela. Esta coletiva ousada propõe uma jornada entre o imaterial e o palpável, construindo delicadas pontes que conectam o “online” e o “offline” numa dança magnética.

“ON55_OFF284” desafia fronteiras e dá vida às obras, expandindo o espaço bidimensional para um reino tridimensional de possibilidades. O “online” 55 invade a matéria “offline” 284, reconfigurando o mundo das formas e superando limitações físicas em perfeita sinergia.