O vice-presidente lusodescendente de uma cidade canadiana de 750 mil habitantes

O lusodescendente Martin Medeiros disse estar pronto “para assumir a liderança da Câmara Municipal de Brampton”, numa altura em que foi nomeado vice-presidente do município.

“Tenho que estar mais do que preparado para liderar uma câmara municipal numa cidade com quase com 750 mil habitantes, onde existem grandes desafios”, começou por afirmar Martin Medeiros.

O lusodescendente, filho de emigrantes açorianos, cumpre o seu segundo mandato enquanto vereador regional de Brampton, eleito pelos círculos eleitorais 3 e 4.

Na quarta-feira, Martin Medeiros foi nomeado vice-presidente da Câmara Municipal de Brampton, pela área oeste do município, juntamente com o vereador Pat Fortini, que ficou responsável pela região este.

“Depois de dois mandatos, principalmente a comunidade conhece o meu trabalho, sendo uma voz ativa e respeitada na câmara e experiente. Mas não só, trabalhei na função pública e sou um conhecedor da parte administrativa. Tenho-me preparado, em termos de política interna e externa. Tenho uma boa combinação de experiências”, adiantou.

Este anúncio da nomeação de dois vice-presidentes da autarquia surge numa altura em que o atual ‘mayor’, Patrick Brown, se prepara para anunciar a sua candidatura à liderança federal do partido conservador, confirmação oficial que deverá ocorrer dentro de duas semanas.

Os conservadores vão escolher um novo líder no próximo dia 10 de setembro, sendo que os candidatos terão até ao dia 19 de abril para apresentar uma candidatura formal.

O antigo conselheiro das comunidades portuguesas sublinhou que a nomeação de um presidente da câmara interino até outubro não depende só dele, reconhecendo que tem “recebido muito apoio”, sendo considerado para posição entre “uma a duas pessoas”, o que o deixa “muito orgulhoso”.

As eleições municipais no Ontário têm lugar no dia 24 de outubro deste ano, sendo que as candidaturas terão que ser apresentadas até ao dia 19 de agosto.

Em 2014 Martin Medeiros foi eleito pela primeira vez, obtendo 21,85% (4.188 votos), conseguindo a reeleição em 2018 com 38,8% (7.551) dos votos.

O lusodescendente preside à comissão municipal de trabalho de reabertura e recuperação pós-pandemia e tem-se dedicado nos últimos anos à transparência e responsabilidade fiscal da câmara municipal.

O autarca tem assento na câmara e na assembleia da Região de Peel, com 1,5 milhões de habitantes, e que integra as cidades de Brampton, Mississauga e Caledon.

No elenco municipal, também há outro vereador lusodescendente, Paul Vicente, eleito em 2018, nos círculos eleitorais 1 e 5.

O município de Brampton está localizado na Grande Área de Toronto, tendo mais de 700 mil habitantes.