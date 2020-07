O conservador Andjay Duda, que já está no poder há cerca de uma década, obteve 51,2% dos votos, de acordo com a contabilização feita pela Comissão Nacional de Eleições. A contagem dos boletins de voto ainda não terminou, mas já não vai alterar o triunfo à tangente do nacionalista face ao adversário. O liberal Rafal Trzas-kowski, presidente da Câmara de Varsóvia, terá alcançado o apoio de 48,8% dos eleitores polacos.