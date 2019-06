Fernando Santos esteve n’O Programa da Cristina, no dia 11 de junho, e contou um episódio vivido com Cristiano Ronaldo. O selecionador nacional viajou no tempo até ao Campeonato Europeu de Futebol de 2016, que considera ter sido um dos momentos «mais fortes» ao nível da emoção que já vivenciou.

Cristina Ferreira perguntou-lhe como é estar responsável pela seleção nacional e pelo melhor jogador do mundo. Ao que, Fernando Santos respondeu: «Não penso nisso. Eu tenho é o Cristiano Ronaldo. Ainda bem que é o melhor jogador do mundo, mas é como os outros».

Sobre o sucesso profissional do jogador, o técnico confessa que já o tinha previsto. «Era muito claro. Os génios no futebol ou na pintura são génios. A vontade enorme e ambição de ser melhor é uma coisa incrível.»

Em 2016, Portugal assistiu ao momento em que Cristiano Ronaldo se lesionou e «vestiu» a camisola de treinador fora do relvado. O momento foi intenso entre o futebolista e o selecionador. «Já nos minutos finais o Rafael Guerreiro tinha-se lesionado e eu estava a gritar porque não tinha lateral esquerdo. Ele [Cristiano Ronaldo] dava-me porrada e dizia: ‘Ó velho, ó velho, já ganhámos’», recorda, entre gargalhadas. Surpreendida, Cristina perguntou: «Ele chamava ‘ó velho’?». E o treinador explicou que acha «carinhoso».