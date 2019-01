O último bebé do ano

Não sei porquê, mas festeja-se muito o primeiro bebé do ano mas ninguém liga porra nenhuma ao último bebe do ano que ficou a escassos minutos de ficar famoso durante um telejornal.

Cheira-me que as maternidades fazem uma competição entre elas para conseguirem o primeiro bebé a nascer no dia 1 de Janeiro, e aguenta mamã, e tenham calma parteiras e médicas que amanhã aparecemos no televisão.