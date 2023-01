O ultimato a Mendes: Chelsea, Bayern ou “adeus”

Uma reportagem publicada no jornal “El Mundo” revela os motivos que levaram ao corte na colaboração entre Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes. De acordo com a reportagem, assinada pelos jornalistas Orfeo Suárez e Esteban Urreiztieta, Ronaldo terá dito a Jorge Mendes: “ou me colocas no Chelsea ou no Bayern, ou separamo-nos”.

O ultimato aconteceu após a saída de CR7 do Manchester United, em vésperas do Mundial do Catar, na sequência de uma polémica entrevista concedida pelo jogador português ao jornalista britânico Piers Morgan.

Jorge Mendes terá mesmo contactado os clubes apontados por Ronaldo, mas nenhum se mostrou interessado em avançar para a sua contratação.

