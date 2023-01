O TripAdvisor segue-me

O TripAdvisor reparou que eu, há umas semana, tinha ido jantar ao Solar do Bacalhau e fartou-se de me pedir a minha opinião, mas eu com tanta insistência resolvi não dar. Apesar de tudo, devo dizer aqui e não no TripAdvisor, que jantei lá um arroz de gambas divinal, todas as outras pessoas que estavam comigo pareciam satisfeitas, o serviço de mesa foi assegurado por pessoas muito simpáticas e não sei se foi barato ou caro porque foi o meu pai que pagou.

Mais afirmo que ontem fui jantar ao Casarão com mais 3 pessoas, e comemos uma alheira e duas doses de ossos. De entrada foram dois queijos pequenos e broa. Bebemos 1 garrafa de água de 1,5l, 1 garrafa de Esteva, meia garrafa de vinho da casa, 3 imperiais, uma aguardente e 2 cafés. Pagamos por isso tudo 47.50€.

Os ossos estavam muito bons, mesmo muito bons e a alheira nem provei porque nao gosto de alheira.

A pessoa que nos estava a servir era uma excelente pessoa, com humor, e tivéssemos puxado um pouco mais a conversa, ainda lá estávamos a conversar e a comer ossos.

Aliás, dei a sugestão que poderiam o estabelecimentos e fazer ali uma capela dos ossos gastronómica, mas ele riu-se porque percebeu que eu estava a brincar.

Pedro Guimarães