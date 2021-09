O top dos municípios portugueses mais atrativos

O topo da tabela continua a pertencer a Lisboa, nesta que é já a 7ª edição do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking.

Apesar dos excelentes resultados obtidos por municípios como Porto e Cascais que mantêm as suas posições de segundo e terceiro lugar, respetivamente, é a capital quem continua a dominar todas as dimensões do estudo, com uma performance exemplar em todas as variáveis estatísticas e digitais.

Com o aumento progressivo do volume de pesquisas, Lisboa assume-se como uma das cidades europeias mais procuradas por investidores, turistas e talento nacional e internacional.

Vila Nova de Gaia mantém a tendência de crescimento que se tem vindo a verificar desde a primeira edição deste ranking. Com uma subida de quatro posições, alcança este ano o sexto lugar.

Setúbal volta à posição que detinha em 2015, saindo do top 10 do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking. O Funchal desce três posições e cai para o décimo lugar, apesar da sua afirmação na dimensão Negócios onde ocupa a melhor posição de sempre.

Nesta edição do ranking verificam-se significativas mudanças no top 25 nacional. Apesar do top 5 se manter intocável – bem como as posições de Guimarães e de Torres Vedras – 18 municípios deste topo da tabela viram os seus lugares alterados face à última edição.

Vila Nova de Gaia sobe quatro posições e destaca-se ao assumir a sexta posição na tabela geral, assim como Aveiro que alcança o top 10 nacional com uma escalada de três posições. Notas positivas para Leiria e Viseu que marcam posição entre os 15 primeiros e para Viana do Castelo e Vila do Conde que se estreiam no top 25.

Os municípios insulares estão entre as mudanças mais significativas, com a saída de Ponta Delgada do top 25 e com a descida de três posições do Funchal, que, no entanto, mantém presença no top 10.

A região de Lisboa apresenta também o maior número de descidas no top 25, sendo as subidas de Mafra e Almada e a manutenção de Lisboa e Cascais as únicas exceções com Sintra, Setúbal e Oeiras a perder posições.

Os três municípios algarvios presentes no top 25 também apresentam descidas. Faro e Portimão desceram uma e duas posições respetivamente.

Assim, o grande destaque nas subidas vai para Leiria, que tendo descido nas últimas edições do ranking, mostra ser uma marca de grande reconhecimento e desempenho, principalmente no talento, seguido de Aveiro que se mantém como uma das referências da região centro.

Por fim, surge Vila Nova de Gaia que mantém a tendência de subida registada desde a primeira edição do Portugal City Brand Ranking, lançada em 2014.

Ponta Delgada nos Açores foi o único município que saiu do top 25 para dar lugar ao município de Vila do Conde, sendo as descidas de quatro posições por parte de Albufeira, Oeiras e Setúbal as mais significativas registadas entre os municípios que mantiveram um lugar entre as 25 marcas municipais com melhor desempenho.