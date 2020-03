Portugal tem nesta altura 245 casos confirmados, mas a ministra da Saúde admitia no sábado que o país irá entrar em "fase de crescimento exponencial da epidemia". As regiões autónomas da Madeira e Açores estão a impor quarentena a todos os recém-chegados. Na ilha Terceira, foi confirmado este domingo o primeiro caso do novo coronavírus. Este domingo, o primeiro-ministro António Costa irá reunir com o presidente do Governo espanhol por teleconferência para falar sobre a gestão da fronteira comum dos dois países, mas também para preparar a reunião de segunda-feira entre os ministros da Administração Interna e Saúde da União Europeia, que terá como propósito definir as medidas de controlo sanitário nas fronteiras do espaço comunitário. Acompanhe aqui em direto todos os desenvolvimentos.