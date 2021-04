O Telegram também tem riscos

A Check Point Research, fornecedor líder global de soluções de cibersegurança, alerta para a nova tendência de ataque entre ciberatacantes na qual o Telegram, a aplicação de mensagens instantâneas com mais de 500 milhões de utilizadores ativos, é utilizado como sistema de controlo e comando para disseminar malware pelas organizações.

Mesmo nos casos em que a app não está instalada ou não é utilizada, o sistema permite aos atacantes enviar comandos e operações maliciosos remotamente, sujeitando os destinatários a sérios riscos.

Nos últimos três meses, a Check Point Research (CPR) identificou mais de 130 ciberataques utilizando um Remote Access Trojan (RAT) apelidado de ‘ToxicEye’. Um RAT é um tipo de malware que confere ao atacante controlo total do sistema de um utilizador. O ToxicEye é gerido pelos hackers através do Telegram, comunicando com o servidor do atacante e extraindo dados para lá. Distribui-se através de e-mails de phishing que contêm ficheiros .exe maliciosos que, uma vez abertos, dão início à instalação do malware no computador da vítima e ao desenrolar de uma série de explorações que passam despercebidas.

A mais recente investigação da Check Point Research revela uma crescente popularidade do malware baseado na aplicação Telegram, o que em muito se deve também à cada vez maior atenção que o serviço de mensagens online tem tido em todo o mundo. Dezenas de novos tipos de malware baseados no Telegram foram encontrados como “armas de reserva” em repositórios de ferramentas de hacking do GitHub. Os cibercriminosos percecionam o Telegram como uma parte imprescindível dos seus ataques devido a um número de benefícios operacionais: