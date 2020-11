O Supra mais potente de sempre

O Toyota GR Supra é um automóvel especial em todas as suas gerações, encantou a juventude dos anos 90 com o seu design e performance e tornou-se objeto de culto por ter sido uma “personagem principal” dos filmes “Velocidade Furiosa”.

Este último modelo Supra que nasceu de uma parceria com a BMW criou alguma mágoa nos fãs do modelo, porém, somos “obrigados” a lembrar que este é o Toyota Supra mais rápido, mais bonito e mais eficiente de sempre.

O novo Supra assume o “pesado fardo” da época de transição dos automóveis térmicos para os automóveis eléctricos. Como se não bastasse, tem como missão ser um automóvel moderno, bonito, extremamente performante e ainda defender o legado dos seus antepassados, que deixam saudades aos fanáticos do modelo.

É fácil perceber que o Toyota GR Supra é um automóvel especial, basta conduzi-lo e observar os olhares de excitação à nossa volta, de quem é incapaz de ficar indiferente a um automóvel desenhado para transpirar performance nipónica.

Quer queiramos quer não, os desportivos nipónicos são diferentes de todos os outros. O design nunca esconde para o que foi concebido o automóvel, ao contrário dos europeus, que gostam de ser “bem comportados” e criar automóveis belos e “engomados” que não ferem susceptibilidades.

O novo Toyota GR Supra não é “polidinho”, tem um capô longo, entradas de ar generosas, óticas dianteiras full-led que fogem completamente aos traços da marca, um lábio saliente, uma frente bicuda e nitidamente agressiva, entradas de ar simuladas nos guarda-lamas, que terão as suas funções nas versões de competição, e ainda saias laterais que vincam o aspecto desportivo e dão continuidade à “musculatura” da carroçaria larga e viril.

A traseira é curta, tem uma tampa da bagageira que cria um spoiler esguio e generoso, farolins finos aerodinâmicos e um difusor digno de um verdadeiro automóvel de corridas, que alberga duas saídas de escape.

O “bater de porta” é digno de um automóvel premium, as portas e tablier estão cobertas com material emborrachado e os comandos são ergonómicos quanto baste, embora o volante tenha um design muito pouco desportivo. No entanto, sentados no lugar do condutor, é fácil sentir o conforto dos assentos e a ergonomia do punho da caixa de velocidades e volante, no fim de contas, é o que interessa!

Se a bagageira não é importante na maioria dos desportivos de dois lugares, a Toyota discordou, uma vez que o Supra tem espaço de bagageira para dar e vender. Como se não bastasse, ainda conseguimos aceder à bagagem através do habitáculo, o que pode ser útil para retirar um objecto, sem termos de nos deslocar lá atrás.

Carregamos no botão “Start” e surge a bela melodia do motor de 6 cilindros em linha com 340cv de potência. É impossível não ficar satisfeito com um ruído de boas-vindas tão belo, que arrepia.

O painel de instrumentos foi criado pela Toyota e é totalmente digital, tem um design muito desportivo que adopta cores vermelhas e brancas, e ainda apresenta a informação de forma completa q.b, principalmente quando se trata de modos de condução e sistemas de segurança.

Carregamos no botão start da ignição e começa a diversão! Depois de ligarmos o modo Sport, este torna a direcção menos assistida, a resposta do acelerador mais rápida, assim como a resposta da caixa de velocidades melhorada. É fácil ficar encostado ao assento quando esmagamos o pedal do acelerador! O motor 3.0 Litros de 6 cilindros com 340cv parece “sentir-se bem” em qualquer regime e nunca se nega a andar mais depressa.

A este motor verdadeiramente formidável juntamos uma caixa de 8 velocidades muito rápida e tolerante a reduções mais bruscas, que funciona de forma absolutamente perfeita e adequada ao comportamento exemplar do Toyota Supra.

Quando atacamos curvas, o Toyota GR Supra volta a mostrar que não é um automóvel para brincadeiras. A travagem não acusa fadiga mesmo depois de alguns minutos de travagens fortes, a direcção é muto precisa e o chassi é verdadeiramente equilibrado. Infelizmente, o mau estado dos pneus dianteiros, não nos permitiram explorar mais o carro, porém, ficámos com muita “água na boca” e com a certeza de que é um automóvel capaz de intimidar alguns nomes sonantes da praça dos desportivos como Porsche 718 ou Alpine A110.

Relembramos que debaixo do capô deste Toyota Supra está um motor de três litros de seis cilindros com turbo com 340cv de potência e 500Nm de binário. No que toca a prestações, esta receita proporciona uma aceleração dos 0 aos 100km/h em apenas 4,3 segundos, o que é capaz de nos colar os olhos à nuca. A velocidade máxima real é de 250km/h, embora o velocímetro anote velocidades superiores aos 250km/h.

As emissões de CO2 não costumam ser uma grande preocupação nos desportivos, no entanto, as emissões de CO2 deste Toyota GR Supra ficam-se pelas 170g/km, o que é equivalente às emissões de alguns SUV diesel ainda comercializados, que curiosamente têm metade da potência deste desportivo.

Pode testar o Toyota GR Supra no Luxemburgo na garagem parceira do BOM DIA, Toyota CAR Avenue em Foetz.