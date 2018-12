O sonho de um jardim de infância bilingue em Wiesbaden

A Associação de Pais de Wiesbaden, na Alemanha, quer incentivar as crianças a falar português e pretende abrir um jardim de infância bilingue, projeto que foi apresentado ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, de visita à região.

O projeto “Arco-Íris”, que nasceu há um ano, pretende a abertura de uma creche e jardim de infância, com espaço para 60 crianças, com educadores de português e alemão, para uma aprendizagem simultânea dos dois idiomas.

“Há crianças portuguesas que já nasceram cá, outras que vieram há pouco tempo e há também crianças de famílias mistas. Sentimos que, atualmente, os miúdos quando vão para a escola, aos seis anos, entram um bocadinho contrariados, já não sentem muita atração pelo português. Por isso estamos a tentar atuar nas idades mais precoces, ao nível do pré-escolar, para que eles comecem desde pequeninos a ter contacto regular com a língua portuguesa e que sejam verdadeiramente bilingues desde os primeiros anos de idade”, defende Miguel Louraço Oliveira, tesoureiro da Associação de Pais de Wiesbaden e um dos mentores do projeto.

Miguel Louraço Oliveira está convencido que, se o projeto avançar, “haverá mais gente a falar e a sentir Portugal”.

“Não queremos que o português seja um estorvo que vai chegar aos seis anos, mas que, no futuro, seja natural, porque vão crescer nesse meio”, sublinhou.

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, vai inaugurou o escritório consular em Hattersheim am Main e teve depois um encontro com a comunidade, durante o qual a Associação de Pais de Wiesbaden aproveitou para apresentar a ideia.

“O Estado português não tem apoios para o ensino pré-escolar. O apoio que temos recebido do Governo é aquele dedicado às associações, que é promovido pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares. Nesse sentido, entregámos esta tarde os pedidos de financiamento para 2019 que incidem precisamente em obter apoios para a promoção e profissionalização do projeto”, esclareceu Miguel Louraço Oliveira.

Carla Cruz Vilela, presidente da Associação de Pais de Wiesbaden, explica que a creche e jardim de infância serão divididos em quatro grupos, dois com crianças até aos três anos, com 10 alunos cada, e outros dois com crianças dos três aos seis anos, com 20 alunos cada.

“Queremos que as crianças comecem desde os primeiros anos de idade a falar alemão e português. Vai estar acessível a todos que queiram aprender as duas línguas, mas contamos ter o mesmo número de crianças alemãs e portuguesas”, referiu Carla Cruz Vilela.

Perceberam que há um forte “carência de espaços deste género”, na cidade de Wiesbaden.

Mas, apesar do apoio das autoridades locais com financiamento e licenças, enfrentam uma barreira, segundo o tesoureiro da associação: “Há muita concorrência com vários prestadores de serviços congéneres, a começar pelas igrejas, por exemplo, que concorrem connosco para a abertura de um espaço. A concorrência ocorre principalmente na obtenção de instalações que nos permitam montar a creche e o jardim de infância num espaço que tem de reunir as condições mínimas e ser digno, funcional e seguro”, realça.

Outros dos problemas que antecipam na altura da contratação é a “falta de educadores”.

“Já fizemos um teste de recrutamento de pessoas em Portugal deste género, como há muito boa formação na área de educação infantil e desemprego, sabemos que vamos ter facilidade em trazer educadores portugueses para o nosso projeto. Mais difícil será captar educadores de língua alemã, por isso este ano vamos desenvolver algumas ações de promoção de bilinguismo para tentar cativar pessoas”, indica Miguel Louraço Oliveira.

Devido à falta de profissionais do setor, a Alemanha tem falta de creches e jardins de infância, que se sente sobretudo nas grandes cidades.

A Associação de Pais de Wiesbaden, no estado federado de Hesse, nasceu em 1979. Tem, nesta altura, 55 sócios ativos. Segundo números oficiais, na cidade vivem cerca de 1.400 portugueses.