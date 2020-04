O sonho de Deus

Isto é que são horas?, estrilei.

Deus arregalou os olhos

e disse-me toque-toque

com o indicador girando na têmpora

cofiou o bigode finíssimo

que se se enrolou em mim

como o homem-elástico

e começou a suar caganitas

só depois me respondeu:

Son los primeros

efectos del planeta

que se está calentando!

Acalentando? Nião té compriendio!

Oh, Salvador salva-me da dor

se fosses português

pintavas ovos moles

não relógios moles

o inseto era uma abelhuda

e eu a lambuzar-me obsceno

de polpa vermelha da romã

na minha boca sumarenta.

A raposa de bengala assoma e diz:

olhó passarinho

e lá se vai o fruto nómada da árvore

a modéstia é o orgulho a chegar por uma escada oculta

cada vez que um gajo morre nunca é o mesmo

a justiça dos homens é pior do que o crime

o único uniforme que não me causa comichões

é uma consciência tranquila

mas mudo todos os dias de cuecas

mesmo durante o confinamento.

Cai o dia e as minhas sombras

deixaram de me morder os dedos

e devoram o crepúsculo

cerro os espelhos de par em par

transvio-me, astralizo, desemborco

a luz-espaço-tempo

são um e o mesmo superfluído lambda

o caos ocaso acaso

a dispersão aleatória

o cosmos o contrário

a proporção dourada

o dada não é nada

supro o supra-real

a entropia cresce

o sexo é força forte

a imaginação fraca

a maçã que cai

os amantes de capuz

o enigma do cachimbo

um broche, a noiva despida

as mademoiselles pinóquianas

a bailarina azul tropeçando

a foda é chata se o túmulo púrpura

é a única ambição do guerreiro

é como passear descalço

na grande avenida rasa

nem vê os nenúfares florescerem na orla

das entranhas da poetisa perdida.

Fui ver a flor ao jardim

Deus acordou

e eu perguntei:

esqueceste de pagar

a conta da luz outra vez?

Desce o pano.

José Luís Correia

JLC27042020

(Pintura: “Sleeping Old Man and Girl”, Michiel Sweerts, c. 1650)