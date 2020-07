O sonho azul de Elvira

Elvira revisita o icónico “Sonho Azul”, tema editado em 1982 e que ainda hoje povoa o imaginário da música portuguesa.

Elvira apresenta-se com uma versão do “Sonho Azul” e puxa o tema para a pop no novo milénio com a produção de Bruno Vasconcelos. Elvira é uma artista Portuense que em 2017, com o nome artístico Via, foi convidada por Miguel Araújo para fazer as primeiras partes dos seus concertos, com quem colaborou no single “Já Não Sei Quem Sou”. Em 2018 o grande público conheceu-a ainda no dueto com Tiago Nacarato em “Eu Não”.

Durante o período de confinamento que marca 2020, Elvira decide adoptar o nome próprio e que herdou da bisavó, cantora de ópera numa época em que as mulheres que cantavam publicamente não eram muito bem vistas. Herdou também seu arrojo e um piano de cauda que viria a fazer despertar o seu interesse pela música.

Este é o primeiro avanço para o EP a editar no final deste ano, que conta com a colaboração de Bruno Vasconcelos e Nuno Figueiredo.