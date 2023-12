Para muitos, o solstício de Inverno é um dia chato, que que a noite e maior do que nunca, com fortes probabilidades de haver chuva e frio, que podem atrapalhar as comprar e comemorações de Natal.

Para outros, é o início de um novo ciclo, em que dia após dia, a presença do sol e da luz vai aumentando. É o anunciar de um mundo prestes a renascer.

Enquanto no hemisfério norte se dá o solstício de Inverno, no hemisfério sul acontece o solstício de Verão, num equilíbrio perfeito do sistema planetário, que tudo determina. Contudo o hemisfério sul era praticamente desconhecido das civilizações dominantes até ao final do século XIV.

Arquimedes, quase dois séculos antes de Cristo, tinha concluído que a terra era redonda, mas era difícil de entender porque não seria uma evidência, de tão plana que parecia ser. E a haver terra do outro lado, certamente não haveria gente porque certamente caía, nem pedras nem o que quer que fosse, que não estivesse preso ao solo.

Esta circunstância da necessidade de equilíbrio entre forças e existência, leva-me a servir de exemplo e a compreender que para haver matéria, tem que existir antimatéria e não poderia existir uma sem a outra, tal como não poderia haver o bem se não houvesse o mal, o belo e o feio, o divino e o profano. Mas isso são outros pensamentos e divagações que para aqui não são chamadas, mas serviu para eu entender que as evidencias são tão verdadeiras como falsas, e que o nosso conhecimento é incomensuravelmente ínfimo, quando comparado ou quando confrontado com o que desconhecemos.

Mais sortes possuíam aqueles que justificam o impossível de entender com a vontade de Deuses, mas que concluíram que esses Deus também eram metódicos e temporalmente regulares, e havia certezas que os próximos tempos seriam cada vez mais longos.

E desde que se teve esse conhecimento, para muitos povos, o solstício do Inverno era efusivamente comemorado e que a maior das luzes é a da esperança, essa luz que nunca se apaga.

Para finalizar, aconselho vivamente lerem a minha amiga Roberta Dorotea que fez uma excelente partilha na sua página, sobre as comemorações pagãs do solstício de inverno.

Ha também, algumas publicações muito interessantes sobre o tema nos diversos grupos Wicca.