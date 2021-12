O single da surpresa do The Voice Kids

Rita Rocha, que chegou à finalíssima da mais recente edição do programa televisivo The Voice Kids sob a mentoria de Carolina Deslandes, revelou o single de avanço do EP que irá editar em 2022.

“Mais ou menos isto” tem letra de Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco, que também assinam a autoria da música em parceria com Agir e Fedor Bívol. A Rita Rocha cabe uma interpretação profunda, bem maior do que a sua idade.

Com apenas 15 anos, Rita Rocha afirma-se já como uma das mais promissoras artistas do nosso país. A cantora, compositora e instrumentista teve uma passagem marcante pelo The Voice Kids e em Março a sua actuação valeu-lhe inclusive a distinção “Best of March in The Voice Kids 2021”, fazendo-se notar para além das fronteiras do nosso país. Lapidando agora a sua personalidade artística, o talento que possui e que é universal, começa a revelar-se.