Ainda me visitas nas noites de desassossego.

Os muros não são opacos quando chegas, sinto o calor do teu colo

os jarros já secaram há muito na jarra da mesa de cabeceira.

Lembro, ainda, quando os colhias no pequeno jardim debaixo da janela!

Os jarros e as hortensias perfumar os nossos dias.

Lembro o teu colo cansado a abrigar-me dos temores.

Quando me visitas trazes no corpo o odor

a flores do campo, a massa levedada acabada de amassar,

a urzes do campo, a madre silvas, a amoras maduras

Visitas-me, nas longas noites de insónia.

Brilham tanto os teus olhos, como quando eu te via chegar.

Agora, já não trazes no regaço a magia do colo

nem o pedaço de ternura que bebia sôfrega de ti

Pareces-me, agora, um pássaro triste

Uma mágoa sem voz.

No coração da madrugada o silêncio das aves que partem

sem dizer adeus.

São Gonçalves