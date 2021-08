O significado do X olímpico

Raven Saunders protagonizou um momento curioso nos Olímpicos. A atleta norte-americana na categoria do arremesso do peso elevou os braços no ar e fez um X após conquistar a medalha de prata e clarificou a relação do gesto com a opressão e a saúde mental.

O X feito por Raven Saunders no pódio, no domingo, representa, segundo a própria, a “interceção onde todas as pessoas que são oprimidas se cruzam”, disse à BBC a atleta dos Estados Unidos.

A história da lançadora do peso de 25 anos não é fácil, tendo ela já lidado com questões de saúde mental, tópico cada vez mais abertamente falado depois da situação com Simone Biles. Saunders é homossexual e afro-americana e referiu que pretendia não pedir desculpa e ser ela própria, visto que considera fazer parte de “muitas comunidades”.

“Força para todas as minhas pessoas negras. Força para toda a minha comunidade LGBTQ. Força para todas as minhas pessoas que lidam com saúde mental”, disse Saunders, que já ultrapassou dificuldades psicológicas no passado.

