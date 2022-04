O seu próximo Mercedes terá software ‘made in Portugal’

A Mercedes-Benz vai passar a integrar a plataforma de aplicações Faurecia Aptoide nos veículos da marca, a partir de 2023. A tecnologia em questão resulta de uma parceria entre a fabricante de componentes para automóveis francesa Faurecia e a portuguesa Aptoide, trabalhada numa joint-venture que opera a partir de Portugal.

A Aptoide é dona de uma das principais lojas de aplicações para Android a nível global, concorrente da loja de aplicações oficial da Google para o sistema operativo móvel. Juntou-se à Faurecia em 2019 para criar uma oferta que adapta o conteúdo da loja às necessidades e experiência automóvel.

A Faurecia anunciou que o acordo de longo termo prevê a integração no sistema multimedia da Mercedes, o MBUX, da plataforma de aplicações desenvolvida em parceria com a Aptoide, numa versão personalizada que será revista várias vezes ao ano para melhorar a experiência do utilizador e integrar novidades.

A Reuters acrescenta que a plataforma aberta da Faurecia-Aptoide integra mais de 250 aplicações, que cobrem áreas como a navegação, tráfego, streaming, pagamentos, informação sobre estações de carregamento ou estacionamento.

Também segundo a agência, a Faurencia-Aptoide já tem igualmente contratos com a Volkswagen e a BMW e estará também em conversações com um fabricante francês. No site da joint-venture indica-se que mais de três milhões de veículos em todo o mundo já usam esta versão da plataforma Android.

A Google, dona do Android Auto, está também na corrida também a este mercado, bem como outras marcas. A joint-venture fundada pela Aptoide e pelo fabricante francês de componentes tem vindo a desenvolver uma proposta que pretende diferenciar-se pela capacidade de entregar aos fabricantes um produto customizado, que estes podem apresentar com a sua própria marca.

A Faurecia desenvolve soluções para a indústria automóvel na área da segurança, sustentabilidade e personalização da condução. Está presente em 33 países e tem mais de 110 mil colaboradores. Integra o grupo Forvia.

A Aptoide é um dos concorrentes mais antigos e bem-sucedidos da Google no universo Android. A sua loja de aplicações, segundo a informação publicada no site da empresa, conta com 300 milhões de utilizadores, 7 mil milhões de downloads e 1 milhão de apps. Fornece, como descreve a própria marca “uma forma alternativa de descobrir apps e jogos, sem geo-restrições e um dos melhores detetores de sistemas de malware do mercado”.

