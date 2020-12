O seu presépio está em Vila do Conde

Ao celebrar a sua 20ª edição, a mostra “Presépios de Portugal” regista, este ano, um recorde de peças expostas. São cerca de 3.000 os trabalhos apresentados por mais de 80 artesãos, oriundos de Norte a Sul do País.

A tendência de crescimento mantém-se regular ao longo dos últimos anos, confirmando o evento de Vila do Conde como uma referência do género a nível nacional.

A iniciativa é promovida pela Associação para Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde e tem lugar no Auditório Municipal da cidade, até 31 de dezembro, com entrada livre.

Sendo a Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde considerada aquela que mais projeção assegura aos artífices nacionais, contribuindo de forma decisiva para a divulgação, promoção e venda do artesanato tradicional, a organização do evento tem vindo a promover mais esta iniciativa, não só como forma de incentivo à produção artesanal, mas também apresentando uma proposta alternativa de presentes na quadra natalícia.

Nesta 20ª edição, para além da exposição física no Auditório Municipal, e tendo em conta a situação pandémica da covid-19, está online uma loja em linha, onde os presépios podem também ser adquiridos.

É ainda dinamizado o concurso “Melhor Presépio 2020”, estando as peças selecionadas e submetidas a concurso disponíveis na página Facebook, sendo eleito o trabalho que reunir o maior número de “likes” por parte do público.

Mais informações e horários aqui.