Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Porque tinha um segredo e palavras airosas

E por que ninguém descobriu o seu segredo

Abriram-lhe o crânio e encontraram rosas

Depois a mandadam para um degredo.

Maldade: abrir-lhe a cabeça para saber o segredo

Também a procuraram e prenderam na sepultura

Mas a poesia libertou-se pois nunca teve medo

E muitos ainda hoje continuam na sua procura.

Mas como é criativa, viaja por todas as fronteiras

Abrange o mundo e todas as rodas da vida

Possui vários estilos, é escrita de várias maneiras

Nasceu no Éden: pois era lida por Adão e Eva sua querida.

Continua a percorrer o globo até ao fim do mundo

Não é casada, nem tampouco tem amantes

Continua inspirada debaixo do céu mais profundo

Sendo versátil, percorre todos os quadrantes.

Tem morada na Vila Poesia de Santa Cruz da Trapa

Na noitinha já está em Díli no longínquo Timor

Quando a declamo minha saudade ela mata

Continua jovem, fresca, e dando muito amor!

Não tendo fronteiras, tampouco tem passaporte

Continua eterna pois já viveu imensas primaveras

Por ser imortal a poesia nunca verá a morte

Amada por todos, vive em múltiplas eras!

