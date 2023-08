O restaurante portuense quase falido que foi salvo pelo TikTok

Numa reviravolta emocionante e tocante, o restaurante DelWrap passou de uma situação em que estava em risco de fechar, por falta de clientes, para um enorme fenómeno nas redes sociais e com clientes de todo o mundo.

Localizado no Porto, o DelWrap abriu há dois anos e era fruto de um sonho antigo de Miguel Ribeiro. Só que depois de muito esforço, investimento e dedicação, os resultados tardavam em aparecer. A única alternativa parecia mesmo o fecho, até que a filha de Miguel decidiu fazer um vídeo no TikTok, onde mostrava o pai com um ar triste atrás do balcão.

“TikTok faz a tua magia e ajuda o restaurante do meu pai. Ele não tem tido muitos clientes e tem andado muito stressado por causa dos problemas financeiros… se quiseres ajudar e passar por lá chama-se DelWrap e a comida é mesmo muito boa! É na Rua do Monte Cativo 426, Porto, Portugal”, escreveu na descrição do vídeo que neste momento já tem mais de 36 milhões de visualizações.

De um dia para o outro, o restaurante começou a ter clientes de todos os cantos de Portugal e até turistas de todo o mundo. DelWrap já chegou a servir clientes que vieram da Austrália, que conheceram o restaurante através do TikTok.

O poder da empatia emergiu de uma forma surpreendente. Gerou-se um verdadeiro movimento a partir das redes sociais para ajudar Miguel Ribeiro. Seja através de partilhas, oferta de vídeos publicitários e de pessoas a fazerem filas durante semanas. Miguel Ribeiro disse, ao Porto Canal, que teve clientes a virem de Lisboa e Leiria de propósito para comerem no DelWrap.

DelWrap serve wraps ao estilo mexicano e americano, fruto da influência do dono, que já viveu em três continentes diferentes. Apesar da frescura e das boas reviews dos clientes, a localização do restaurante acabou por prejudicar o negócio. Miguel Ribeiro aponta esse como um dos principais problemas. “Se estivéssemos num centro comercial, por exemplo, havia mais rendimento”, explica ao Porto Canal.