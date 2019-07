O requinte das Pousadas de Portugal

As trinta e seis Pousadas de Portugal espalhadas pelo continente português e arquipélagos são bem conhecidas pelos portugueses e estrangeiros. Tanto o conforto como os diferentes estilos de decoração e de construção das pousadas e os seus preços são muito convidativos.

As Pousadas de Portugal são instalações hoteleiras em edifícios extraordinariamente belos, tais como castelos, fortes, casas de famílias nobres, palácios, conventos e mosteiros.

Este tipo de alojamento está bem equipado com quartos confortáveis, salas espaçosas, piscinas refrescantes e gastronomia típica regional. Os seus jardins, esplanadas, terraços e pátios são deslumbrantes.

Na imagem pode-se ver as tecelagens antigas penduradas nas paredes da Pousada de Condeixa na zona de Coimbra. Entre muitas outras, destacam-se as pousadas localizadas no Convento de Évora, a Pousada do Castelo de Palmela, a Pousada da Rainha Santa Isabel em Estremoz, a Pousada de Lisboa e a Pousada de Óbidos.

Cada edifício tem uma história, traços arquitetónicos únicos, alguns com um design simples mas prático, bom acolhimento e um requinte que fica na memória dos frequentadores ou visitantes.

Estas instalações hoteleiras oferecem uma estadia confortável ideal para repousar, celebrar festas e conhecer a história e cultura da região respetiva.