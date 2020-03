Ali naquelas margens

dos desafios e aventuras

no início de muitas viagens

descobertas e loucuras

está o Reis.

Seguro e discreto

à procura de novidades

de mais um directo

e dos talentos da diáspora

por essa Europa fora

mais uns vídeos

mais duas entrevistas

mais partilhas

e milhares de vistas

mais uns clicks,

mas há quem diga:

não te estiques,

ó Reis!

A diáspora são ilhas,

o bomdia um arquipélago,

os colunistas marinheiros

e o Reis o seu capitão.

Capitão, ó capitão,

meu capitão, ó Reis!

Ó Reis, navegar é preciso

mas no mar do net

só com muito siso,

aponta a direção

estamos prontos para a navegação.

Claquete de fim / Realização:

o Reis.

JLCBV01032020