O regresso do passado

Caros leitores,

Não sei se estão de humor para rir, mas acabo de ver no noticiário das 13h um daqueles instantâneos que nos dá vontade de dar uma boa gargalhada.

Como é da praxe e penso que consta no manual do bom cidadão que exerce nas suas horas livres algum cargo político – pouco importa a que nível – quando uma personagem importante se desloca à sua capelinha, por exemplo um Ministro, seja ele qual for, faz obrigatoriamente parte do programa todos o que podem estar junto dessa personagem, apinharem-se à sua volta. Para ficarem na fotografia.

Fotografia essa que acabará colocada num lugar bem visível lá do escritório, afim que todo o «microcosmos» (1) local que passe pelo dito escritório, saiba que se é alguém de “importante”, prova disso estar na fotografia ao lado do ou da Ministra.

Com o aparecimento da crise sanitária, o aumento receio da infeção mais a imposição de regras de distanciamento social, habituámo-nos a ver esses mesmos dirigentes, na TV ou na imprensa, sozinhos ou, se acompanhados por um mote de gente, este colocado mais longe, como à espera do Sr. Ministro.

Hoje, passados quatro dias depois da passagem do Estado de emergência ao Estado de calamidade, com novas regras de desconfinamento, por exemplo o uso de máscaras, voltámos ao antigo estado de coisas. Passo a explicar-me, dento da novidade que consiste ver a Ministra da Saúde respondendo com máscara às perguntas dos jornalistas, há também o regresso ao passado, isto é “distanciamento social para te quero, o que quero é ficar bem na fotografia, junto com a Ministra”.

O cómico da situação é que esse mote de gente alinhado nas costas da Ministra, como em procissão atrás da “imagem de Nossa Senhora”, têm todos máscara no rosto. Ou seja, ficaram efetivamente na fotografia, mas vá-se-lá saber quem são?!

Se por acaso tiverem ocasião de ver esta fotografia num jornal, sugiro que a guardem para a mostrarem mais tarde aos vossos filhos e netos, com a legenda: “Perfeito exemplo de futilidade “.

Francis Da Silva

(1) “microcosmos”: pequeno mundo à sua volta, coisa que muita gente confunde com “macrocosmos”.