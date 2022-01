O regresso de Tiago Nacarato

Um dos cantautores mais completos e coerentes da música portuguesa contemporânea, Tiago Nacarato apresenta esta sexta-feira, dia 21 de Janeiro, o seu novo single “Matriz”.

“Matriz” é uma canção dedicada ao grande amor de Tiago Nacarato, Sandra. Com uma letra assumidamente simplista e genuína, à semelhança do registo pelo qual o artista é reconhecido, esta dedicatória de amor para a sua noiva conta com a participação de IRMA.

IRMA dá voz ao coro de “Matriz”, dando, assim, continuidade à colaboração entre os dois artistas que lançaram “Vejo-te Aqui” em 2021.

Depois de “Lugar Comum”, o disco de estreia editado em 2019, Tiago Nacarato prepara-se agora para lançar o primeiro single do seu segundo álbum de estúdio, que conta com a co-produção de Rui Pedro “Pity” Vaz, músico e produtor português. Pity tem trabalhado com vários cantores nacionais como Ana Moura, Dino d’ Santiago, Bárbara Tinoco, entre outros, para além de integrar o grupo The Black Mamba. O single foi gravado no Slow Music Studio, Groove Wood studio e País das Maravilhas.

Foi uma nova experiência para Tiago Nacarato que nunca tinha co-produzido uma música, confessando que foi um processo que lhe causou alguma ansiedade. Contudo, admite que a sua intuição estava certa e que foi o passo acertado, pois se há certezas é que Tiago Nacarato é um artista bem alinhado com o seu tempo, o da colaboração.