O regresso da Lancia. Marca italiana já está na Bélgica e Holanda

“Estes primeiros meses do ano marcam o regresso da Lancia à Bélgica e à Holanda, um passo fundamental para se tornar uma marca desejável, respeitada e credível no mercado premium europeu. Com determinação e empenho, estamos prontos para nos tornarmos numa das marcas Stellantis líderes no panorama automóvel destes dois países, o que abrirá caminho aos restantes mercados europeus envolvidos no processo de internacionalização da marca. O encontro com vendedores dedicados da Bélgica e da Holanda foi uma oportunidade para partilhar o plano estratégico de 10 anos da marca e relançar as atividades da marca nos seus respetivos países. Depois da Holanda e da Bélgica, a Lancia entrará em França e Espanha, seguida pela Alemanha em 2025”, afirmou Luca Napolitano, CEO da marca italiana.

A equipa Lancia e o CEO da marca reuniram-se pela primeira vez com vendedores dedicados na Bélgica e na Holanda, os dois mercados que inaugurarão o regresso efetivo da marca à Europa, através do primeiro automóvel da nova era, o Novo Lancia Ypsilon. O modelo corporiza o processo de internacionalização da marca, que prossegue com a sua estratégia sólida e ambiciosa alinhada com o plano estratégico “Dare Forward” da Stellantis. A partir do primeiro semestre de 2024, a Lancia entrará na Europa com uma rede de mais de 70 novos concessionários no mesmo número de grandes cidades, onde residem os futuros clientes da marca.

Um papel fundamental no processo de internacionalização da Lancia é desempenhado pelo novo modelo de distribuição eficiente e inovador da marca, com 50% das vendas online e um número seleccionado de retalhistas com uma missão clara: qualidade intransigente e novos showrooms pensados para uma clientela europeia que procura uma elegância intemporal, o espírito italiano e a inovação, aliados a uma experiência automóvel confortável e agradável. Não menos crucial é o papel da renovada força de vendas da Lancia, fruto de um processo de selecção e formação assente em quatro valores fundamentais: a atenção ao detalhe, a capacidade de antecipar as necessidades do cliente, o serviço premium oferecido ao longo de toda a jornada do cliente e a atenção constante ao cliente. opinião. Tudo isso com o objetivo de tornar ainda mais central o papel do vendedor da concessionária, como primeira interface com o cliente. Outro objetivo é garantir uma experiência de compra premium e envolvente, tanto online como offline.

A Bélgica e os Países Baixos serão os dois primeiros mercados europeus a lançar o Novo Lancia Ypsilon até meados do ano, seguidos pela França e Espanha, e depois pela Alemanha em 2025. O mercado belga nomeou 10 concessionários, enquanto há 6 nos Países Baixos, com 13 e 6 pontos de atendimento pós-venda respectivamente.

A Bélgica e a Holanda estão historicamente ligadas ao apelo do espírito italiano e à marca Lancia, que sempre foi muito popular em ambos os países. Ao longo do tempo, muitos dos seus modelos icónicos seduziram atores, seguidores dedicados da moda e da elegância italiana e entusiastas do automobilismo. Houve dois critérios de avaliação para o regresso da Lancia: o amor e a paixão pelos produtos italianos e o potencial do segmento B premium.

Com 117 anos de história, a Lancia representa a elegância italiana intemporal, uma marca que fez sonhar pessoas em todo o mundo, graças aos seus veículos icónicos: os elegantes Flaminia e Aurelia B24 Spider, os de alta performance Delta, Stratos e 037, os ecléticos Fulvia, o Beta HPE e muitos outros.

A Lancia está agora pronta para iniciar o seu Renascimento com um plano estratégico de 10 anos que avança a passos largos. Inovação e design intemporal sempre foram os princípios fundadores da marca. E agora a sustentabilidade, a centralização no cliente e a responsabilidade social também se tornaram essenciais, porque a Lancia está determinada a olhar para o futuro com grande empenho e ambição.