O “Reflexo” da fadista Cláudia Picado

“Reflexo” é título do novo disco da fadista, um álbum introspectivo, editado pela Sony Music, e que conta com produção de Guilherme Banza e Tozé Brito.

O single “Fragilidade”, de Jorge Fernando e Guilherme Banza, já está disponível e revela toda a sua essência enquanto fadista.

O fado de Cláudia Picado passa por Lisboa mas também por Israel, Japão, Nova Iorque, Filipinas, Espanha, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Itália entre outros. O seu percurso internacional faz com que o ‘seu fado’, seja já uma marca.

Ainda muito nova, Cláudia Picado vence duas Grandes Noites do Fado e não mais parou.

Convidada para participar em vários festivais de World Music, levando o fado por vários países, regressa sempre a Portugal, onde o seu fado sente o carinho e a admiração do público.

Quando escutamos a voz de Cláudia Picado, é notória a alma fadista, numa enorme versatilidade musical com uma presença carismática, quer no palco, quer no ambiente intimista duma casa de fados. Ao cantar, oferece a sua verdade, procurando uma comunhão perfeita com o coração de quem a escuta. É esta a sua misteriosa ambição numa procura constante pela magia do fado. Tudo isto para chegarmos ao momento em que a fadista decide reunir todos aqueles com quem mais se identifica – produtores, letristas e compositores – para percorrer um novo caminho, maduro e assertivo de toda a felicidade que este álbum lhe traz, transmitindo o melhor de si com as suas escolhas.