o que trago para pôr neste poema

é sobretudo um punhado de cerejas

colhidas com estas mãos nos amicais ramos de maio

da mesma forma

podia deixar aqui as botticellianas flores

furtadas com estas mãos num jardim nimbado de andorinhas

podia deixá-las aqui neste poema juntamente com as cerejas

mas as flores são para a minha amada

dm