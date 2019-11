O que tem o Benfica de fazer para ficar na Europa?

Afastado dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica ainda aspira ao terceiro lugar no grupo G, que a concretizar-se o “desviará” para a Liga Europa.

Para garantir um lugar na Liga Europa, o Benfica terá de, a 10 de dezembro, vencer na receção aos russos do Zenit na última jornada, sendo que um resultado de 2-0 apura sempre a equipa encarnada, bem como qualquer outro resultado com vantagem de três golos. As águias também podem seguir em frente vencendo o Zenit por qualquer diferença de golos, mas, neste caso, precisam sempre que o Leipzig vença em casa dos franceses do Lyon na derradeira jornada.

Na Alemanha, o Benfica teve nas mãos a esperança do apuramento para os ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, contudo a vantagem de 2-0 em Leipzig esfumou-se nos minutos finais, com um 2-2 que o afasta da prova.

