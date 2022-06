O que seria da vida sem os amigos?

Esta frase, disse-a e escreveu-a Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803), poeta, mecenas, colecionador e uma das figuras mais relevantes do Iluminismo Alemão.

Após o curso de direito na Universidade de Halle foi nomeado secretário-geral da Catedral de Halberstadt, uma das catedrais mais ricas de toda a Alemanha. Halberstadt, hoje desconhecida para a maior parte das pessoas (incluindo os alemães) tinha sido uma das cidades medievais mais importantes e abastadas de toda a Europa. Fora ponto de passagem obrigatória do Caminho de Santiago, para os peregrinos que vinham da Europa de Leste e do Norte rumo a Santiago de Compostela. Estava recheada de relíquias das cruzadas, fabricava trajes litúrgicos de luxo, e o seu tesouro pejado de ouro, prata, pedras preciosas e paramentos tinha um valor incalculável – a tal ponto que, logo a seguir à Reforma Protestante de Martinho Lutero, a catedral conseguiu um estatuto de excepção e teve, como caso isolado na Alemanha protestante, direito a conservar todas as relíquias de santos e a manter a procissão anual, em que os celebrantes vestem os trajes sumptuosos e os tesouros são exibidos nas ruas da cidade – até hoje. (Durante a segunda guerra mundial, sabendo da eminência da entrada do exército russo na cidade, e de como as tropas soviéticas eram rápidas na pilhagem de tudo por onde passavam, os habitantes da cidade combinaram que em vez de esconderem o tesouro milenar num sítio supostamente seguro (e que corria portanto o risco de ser descoberto e saqueado), iriam dividi-lo pelo maior número possível de pessoas: um escondia uma colher de ouro, outro enterrava um castiçal e assim por diante; os russos procuraram em vão pelo lugar onde estaria guardado o volumoso tesouro, sem nunca o encontrarem.

Muitos anos depois da guerra, os habitantes voltaram a reunir tudo e para grande orgulho de todos não faltava praticamente nada; é o tesouro que ainda hoje lá está e pode ser visto na exposição permanente do museu da catedral).Ora, Ludwig Gleim, que até então vivera em Berlim, estava radiante com o seu novo posto, em que tinha de administrar e zelar pela boa conservação do tesouro da catedral de Halberstadt, mas triste por de ter de deixar a vida cosmopolita e os seus amigos berlinenses. Decidiu então consagrar a sua vida à Amizade: na sua nova casa, instituiu um salão em que recebia várias vezes por semana os seus amigos, convidados por ele a vierem passar temporadas em Halberstadt, numas tertúlias que passaram a chamar-se o Templo da Amizade.

Cada amigo que chegava, Gleim mandava fazer um retrato a óleo, ou uma cópia de um retrato já existente, e afixava nas paredes de sua casa. Em pouco tempo, a casa estava forrada de retratos, e muitos dos quadros que até hoje sobreviveram das maiores personalidades alemãs setecentistas são estes que foram guardados por Gleim.

Reuniu em sua casa os maiores vultos da intelectualidade alemã, como o filósofo Herder (que era visita recorrente e um dos melhores amigos de Gleim), o filósofo judeu Moses Mendelssohn (avô do compositor Felix Mendelssohn-Bartholdy), o compositor Johann Friedrich Reichardt (mestre-capela em Berlim e o primeiro a fazer ciclos de Lieder) e também Lessing, Klopstock, Wieland, etc, fazendo questão de incluir mulheres nessas tertúlias, como a poeta Anna Louisa Karsch e a escritora Sophie de la Roche (feminista ferrenha, autora da primeira revista feminista – e não feminina – alemã e a primeira mulher na Alemanha a viver profissionalmente dos seus textos).

Como se não bastasse, apoiou financeiramente praticamente todas estas pessoas, tendo sido um dos mais importantes mecenas do seu tempo.

Para Gleim, intelecto sem emoção de nada valia. Inventou aquilo a que se poderia chamar uma espécie de Skype do século XVIII: quando queria falar com um amigo ausente, mandava trazer o quadro da pessoa em questão e, inspirado pela lembrança e tudo o que a vista do outro suscitava, sentava-se numa cadeira especial, mandada fazer para o efeito, onde escrevia uma carta ao amigo olhando para o seu retrato.

A cultura de troca e estímulo intelectual resultante do Templo da Amizade, iniciado em 1770, foi marcante para toda a Alemanha e influenciou em muito o Pré-Romantismo e o que no século XIX lhe seguiu. Tudo movido não pela sede de saber, não por vaidade intelectual, mas sim pela Amizade. Em honra de Gleim, há toda uma área de investigação na Alemanha dedicada à Freundschaftskultur (Cultura da Amizade) e a sua antiga casa em Halberstadt é hoje o Museu Alemão do Iluminismo.

Lembrei-me disto tudo porque tive o prazer de entrar nos 46 anos rodeada de pessoas maravilhosas, que me enriquecem a vida e os dias e me dão o privilégio e prazer da sua Amizade. A cada um e a cada uma me liga um laço apertado que é portador de enorme felicidade. Alguns tornaram-se eles próprios grandes amigos, depois de se terem conhecido em minha casa, à minha mesa.

Não consigo imaginar maneira melhor de iniciar um novo ano do que estando rodeada de gente boa, com quem me sinto feliz e que tão bem me faz.Queridos amigos. Muito obrigada por existirem.Que sorte tenho. O melhor da vida são as pessoas que nos tocam, são os laços que nos unem, são as gargalhadas que damos, o carinho que trocamos (que pode assumir tantas formas) e as cumplicidades que temos. Com os amigos, com a família, com os bichos, com a natureza, com as memórias, com o que e com quem gostamos.

O melhor da vida, é isto tudo. O Gleim tinha muita razão. E venham daí esses 46!

Ines Thomas Almeida