O que precisa fazer para não enlouquecer nesta quarentena

Devido a várias mensagens que tenho recebido – “estou a enlouquecer dentro de casa”, “estou assustada com o Coronavírus”, “tudo isso que está acontecer, está a me deixar ansioso”, entre outras, eu decidi escrever em como não enlouquecer nesta quarentena.

A atual pandemia do Coronavírus (Convid-19) trouxe-nos socialmente alguns fatores inéditos (fecho de fronteiras, quarentena em casa, comércio fechado) e o ter de lidar com a imprevisibilidade da propagação do vírus, sem ainda se saber como controlar a contaminação. A população faz estoques de produtos alimentares, de produtos de cuidado pessoal, higiene e limpeza, mas um estoque imprescindível não está a ser realizado – equilíbrio psicológico e emocional. E por que este é imprescindível?

# Sistema Imunitário Emocional.

Na epidemia SARS-CoV, segundo estudo publicado em 2014 na revista especializada East Asian Arch Psychiatry, 42% dos sobreviventes haviam desenvolvido algum transtorno mental, a maioria transtorno de stress pós-traumático e depressão. Também se sabe que pessoas em quarentena podem ter experiências que vão do tédio à solidão, incluindo acessos de raiva, dificuldades em dormir, impaciência. A isso soma-se que o sentimento de falta de controlo aumenta o sentimento de risco, amplificando o medo, o que pode levar a transtornos de ansiedade, ataques de pânico, depressão, agitação psicomotora, e nas situações mais extremas, delírio e suicídio.

Então, o Que fazer?

# Em tempos difíceis, ações enérgicas!

Quando estamos em stress e com medo, tendemos a ampliar com uma lupa de aumento emocional a situação e ter uma sensação de falta de controlo. No meu livro, capítulo 2, sobre as emoções, eu descrevo casos e estudos realizados controlados, de como a nossa percepção mental e sentidos físicos são impactados por influência do medo e stress, até ao ponto de nossos sentidos físicos não apresentarem a realidade exterior em si, mas o que processamos na mente. Creio que já viu um animal, como um gato, que por susto, medo de uma pessoa, foge em stress em direção a um carro. Essa “overreacting”, reação mais desproporcional, faz com que ele corra de um perigo mental para um perigo real. Mas além disso, o stress afeta (e muito) o seu sistema imunológico, que é exatamente o que você precisa que funcione em alta, neste momento!

Discernimento, lucidez e rapidez de decisão, exigem autocontrolo emocional. Em situações de stress, o autocontrolo emocional é a chave para lhe deixar disponíveis os seus recursos emocionais, mentais e de energia, indispensáveis para qualquer ação veloz necessária, na resposta a uma situação mais urgente. Como desenvolver esse autocontrolo emocional? Irei responder-lhe abaixo!

# Driblar a Atenção

As pessoas que referem estar “enlouquecendo” por estar em quarentena em casa, dirigem a sua atenção ao que não podem fazer (sair e interagir) ao invés do que podem fazer.

A mente e o corpo precisam ser alimentados de atividade. Por isso, coloque sua atenção no que pode fazer em casa e faça disso uma rotina. Essa rotina lhe conduzirá a estar tão ocupado, que não notará o tempo passar e ainda pode tirar vantagem disso. Se trabalha em casa, tenha em atenção em dividir o tempo entre trabalho e lazer (leitura de livro, ver um filme interessante, fazer exercício físico). Se não está a trabalhar remoto, faça aquela faxina grande na casa, reorganize aquele sótão ou guarda-roupa que há tempos queria fazer, confecione novos pratos, aproveite para aprender algo que traga impacto na sua vida profissional e pessoal, como fazer um curso online (aqui tenho um surpresa para si).

# Ter um propósito

Aprendi com clientes, e mesmo com a minha vida, que em situações difíceis, aqueles que procuraram manter, dentro das limitações, a normalidade da vida, pensarem nos seus objetivos, repensarem sobre a sua vida, descobrirem o seu propósito, são aqueles que saíram dessas situações vitoriosos. Dia após dia, o que você escolhe, o que pensa e o que faz é quem se torna, dizia Heráclito.

Use essa quarentena para reorganizar a sua vida, pensar sobre ela, tomar decisões, escrever os seus objetivos e plano de ação, e estar preparado para o que ainda virá. Mesmo depois da quarentena, teremos vários desafios locais e globais a enfrentar, e vence quem estiver melhor preparado internamente. Agora é a hora!

Como o Fazer?

Hoje é o lançamento do meu curso online Roda MHM da Vida. Este é um curso extremamente especial, porque ensino técnicas, lhe entrego ferramentas e instrumentos da MORE Humanistic Methodology, que juntos poderão oferecer uma visão de helicóptero da sua vida, encontrar soluções para os seus problemas e questionamentos nas diferentes esferas da sua vida, criar um mapa de mudanças objetivas, resolver os seus conflitos interiores, desenvolver sua gestão emocional e o seu foco, entender como equilibrar o campo pessoal e profissional, definir o seu propósito. Eu decidi fazer um grande desconto, porque sei que uma ação hoje pode determinar a sua vida e quero ajudar a si e mais pessoas a saírem mais fortalecidos deste evento que enfrentamos juntos.

https://humanisticacademy.com/rdv-preferencia/

