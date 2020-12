O que pensam os suíços das restrições?

O jornal 20 Minutes levou a cabo um inquérito para saber o que pensam os suíços das medidas adotadas para combater a pandemia causada pelo novo coronavírus.

De acordo com os resultados divulgados, 40% dos inquiridos admitem estar de acordo com as restrições, 41% pensam que as mesmas não são suficientes e 18% garantem estar insatisfeitos com as limitações.

Em termos políticos, o estudo demonstra ainda que os simpatizantes do SVP (Partido Popular Suíço) são os mais céticos em relação às medidas tomadas, ao passo que os apoiantes dos Verdes e do SP (Partido Social Democrata) tendem a concordar com as restrições.