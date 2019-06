O que os portugueses acham de si próprios

O Jornal de Notícias pediu aos portugueses que se vissem ao espelho e eles, como sempre, desenrascaram-se. Em alguns casos, com respostas que correspondem a perceções enraizadas, noutros com resultados mais surpreendentes.

Demolidores e pessimistas relativamente a alguns dos piores defeitos. Deslumbrados e otimistas com algumas das nossas qualidades. Ainda assim, há que evitar precipitação no desenho do retrato de família. Porque já se sabe que, a cada cabeça, cada sentença.

Leia mais em Jornal de Notícias.