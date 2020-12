O que leva os médicos portugueses a emigrar?

Quais os motivos que levam, todos os anos, centenas de médicos portugueses a emigrar? Quais as razões por detrás de quem cá fica? O que podem esperar do SNS os profissionais que acabam a formação?

Oa jornalistas do Polígrafo analisaram propostas de emprego, disponíveis na Bolsa de Emprego da OM, para médicos de clínica geral em diferentes países da Europa. E compararam com o panorama português.

Países como a França, Suíça, Itália, Bélgica e Reino Unido são os principais destinos da emigração médica, mas as oportunidades de emprego chegam até da Arábia Saudita.

Entre as regalias oferecidas aos profissionais estão o direito a consultório próprio, a oferta de habitação permanente ou por um período determinado, férias avultadas e até refeições incluídas. Os salários para médicos de clínica geral e familiar, apenas no serviço público, podem atingir o triplo do de um profissional português do mesmo grau a exercer no SNS.

