O que leva a Chloé na bagagem?

“Bagagem” é o primeiro álbum de Chloé, composto por dez faixas, divididas em dois capítulos, nomeadamente, “Queda-livre” e “Instável”.

Os primeiros originais da cantora, “Não Vás” e “Light”, surgiram em 2018, onde ainda os assinou como Cláudia Cruz.

Em 2020 assumiu o nome Chloé e lançou os singles “Fake”, “Não és tu”, “Hey babe”, “Penso em ti” e participou no tema “Ocupada” de ReaLit ft. Muzzike.

No ano seguinte lançou mais dois temas, que estreou no Campo Pequeno na abertura do espetáculo do Anselmo Ralph. Posteriormente iniciou o lançamento do seu álbum “Bagagem”, que contou com a participação do cantor brasileiro Drizzy.

Chloé, natural de Santa Maria da Feira, começou a cantar aos 11 anos nas aulas de canto lírico, mas cinco anos depois mudou para o estilo pop. Quando tinha 17 anos entrou para um grupo de teatro chamado “ACAL” e aos 18 formou o seu grupo de espetáculos onde aprendeu a dançar e começou a criar os seus próprios espetáculos.

Até 2018 fez várias atuações em festa regionais e criou um grupo de recriação de danças históricas medievais chamado “Volarius”.