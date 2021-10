O que interessa a Ana Bacalhau

Depois de um hino pela auto-aceitação que teve como título Sou Como Sou, Ana Bacalhau revela um novo single retirado do seu muito aguardado segundo álbum.

Que Me Interessa A Mim é o novo single e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Ana Bacalhau diz sobre Que Me Interessa A Mim:“Eu sou maior do que o meu medo. Eu sei o meu caminho. Lanço-me e na queda acredito que vou chegar bem. Vou chegar melhor. Vou chegar mais alto. Mesmo que ninguém acredite, eu sei que consigo e vou. Principalmente se ninguém acreditar. Aí é que vou mesmo com todas as forças. E venham as nódoas negras, as feridas, as mossas pelas quedas mal amparadas. São medalhas que, no futuro, usarei para contar a história de como eu cheguei ao sítio que era meu.

”Que Me Interessa A Mim” sucede aos singles Sou Como Sou (escrita por Alex D’Alva Teixeira e Ben Monteiro) e Memória (escrita por João Direitinho, Guilherme Alface e Mário Monginho, dos ÁTOA), ambos produzidos por Twins.