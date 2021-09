O que faz falta é arquivar a malta

Já há muitos anos que agredir um jornalista da Comunicação Social em Portugal é um crime público.

Será, perguntamos, que um advogado em Portugal pode dizer em frente às câmaras de televisão, enquanto se prepara para acabar de fumar mais um cigarro e de o atirar para o chão sem ter de usar o pezinho, a manivela e para a sua cabeça não nos fazer deitar fumo as seguintes palavras:

“A senhora devia tomar mais banho, cheira mal! Desampare-me a Loja!”

A Loja? Será que esse advogado se estaria a referir a uma Loja da Maçonaria? Ninguém sabe.

Pinto da Costa vai ainda mais longe, ele agride sistematicamente jornalistas empurrando-os e dizendo saia daqui que eu estou a ficar nervoso.

Talvez seja uma pessoa nervosa e que sofre do coração.

Recentemente foi filmado de pé a sentir a brisa do Tejo. Quem? Jorge Nuno Pinto da Costa, irmão de um muito conhecido médico e professor de necrologia.

Alberto João Jardim, licenciado em Direito e conhecedor do Fado de Coimbra consegue ser ainda mais infame.

Ele é capaz de dizer em frente às câmaras da televisão com um polícia ao lado: “Baixa as calças garoto!”.

O garoto é uma pessoa, há muitos anos com um cartaz no ar, que gosta de telenovelas como a “Terra Nostra” e que come muito queijo, quem sabe, para ser o melhor do mundo a jogar “Trivial Pursuit” (trademark da Hasbro, Inc.)

A Inês Lopes Gonçalves foi clara: “Sem dúvida, Pinto da Costa não viu nada. Ele sofre de miopia, cansaço e de alguma cegueira há muitos anos.”

São imagens chocantes. Provavelmente com flashes.

Bem ela disse isso, mas também disse que quem nunca comeu uma boa Pizza de Figos, Cogumelos e presunto no melhor restaurante de Lisboa, não muito longe do Bairro Alto, não merece o ar que respira. Nesse caso, eu não mereço o ar que respiro. Nunca comi Pizzas de Figo com Presunto.

Hoje sabemos que podemos diminuir drasticamente a poluição e os níveis de toxicidade nas zonas mais polutas do mundo com quantidades gigantescas de “Cogumelos Pom Pom”, que os absorvem em grandes quantidades, e que podem seguidamente ser enterrados na terra num processo orgânico, eventualmente misturando-os com borra de café, esse tão caro luxo.

Em Portugal o futebol é tudo e o que mais importa a qualquer hora do dia é saber se Cristiano Ronaldo é ou não o melhor jogador do mundo e o que mais ejacula (sem inalar) nos melhores e mais caros Hotéis de Luxo de Las Vegas.

Antigamente o Herman José saía na capa das revistas cor-de-rosa semana sim, semana não. Ele próprio dizia isso com orgulho. Agora, há vastos anos prefere dizer coisas como: “Aquilo que mais gosto e que mais me dá prazer é ter muito dinheiro para gastar, no que me apetece. Ter um avião pequenino como o do Cristiano Ronaldo não é nada. Isso não me chega. Para isso prefiro fazer anedotas sobre pessoas que não pedem fatura.”

Herman José diz que o seu jardineiro o roubava. O pobre do jardineiro acabou na cadeia, num estabelecimento prisional, numa penitenciária em Portugal. A mulher desse jardineiro, lá de casa do Herman José, já tinha algumas possas de facto, se bem me lembro tinha conseguido montar um negócio de cabeleira. Talvez isso tenha começado a assustar Herman José. Que será feito desse jardineiro, lá de casa, que tão bem conhecia a vida espampanante do mui culto comediante?

Curiosamente José Candeias, da Antena 1, na RTP, nunca foi condecorado pelo nosso Presidente que diz reiteradamente que as touradas, a ele, não o incomodam.

A ele?

Mas José Candeias: será que ele já foi fisicamente à Casa Pia, em Portugal, em Lisboa. Temos que averiguar. Eu já lá estive perto, num restaurante Chinês que parecia uma marisqueira de requinte.

Mas nunca fui à Casa Pia, é um facto.

Se José Candeias já foi à Casa Pia, perguntamos: quando e em que circunstâncias? Já ouvi pessoas no ar a emitir para todo o mundo, no seu programa matinal das madrugadas, das 5 da manhã até às 7, em que camionistas mandam sempre um abraço ao pessoal da roda, pessoas a dizer coisas como, “Apanhei uma dessas cadelinhas há beira da estrada, para me satisfazer um bocado.” O que está a dizer? “Estou a dizer que há muita gente que gosta do Funfas?”

Quem é o Funfas? Serei eu o Funfas?

Carlos do Carmo foi condecorado antes de morrer, entre outras pela música que ainda hoje passa na Antena-1 da RTP: “Os Putos”.

Sai mais uma condecoração para um ex-Primeiro-Ministro, fundador do Expresso, que hoje, como Belém já afirmou é uma das maiores instituições em Portugal.

Mas que tem a licença da SIC, tal e qual como o tem a da TVI, na mira para serem caçadas por pessoas como Maria Elisa Domingues, que já foi deputada, que se diz douturada em telenovelas e que sabe que, no parlamento, não me refiro ao da RTP, os escritórios de advogados operam e se degladeiam pelas leis que mais lhes convêm como por exemplo a “Lei Abstracta”, “A Lei Concreta” e “A Lei Bruxa”.

Maria Elisa Domingues apresentou durante muitos anos na RTP um programa em tudo semelhante ao Prós & Contras de Fátima Campos Ferreira, ou ao já muito esquecido “Gregos & Troianos”.

O programa de Elisa chamava-se “Prova Oral”. Por anos a fio, vimos esse exímio programa televisivo.

Atualmente o grande espaço de debate já não é às segundas-feiras. É às terças-feiras, “É Ou Não É? – O Grande Debate”. Peço desculpa mas não me lembro do nome do muito conhecido jornalista da RTP que o apresenta, e não estou para gastar mais de cinco minutos para o ficar a saber, peço desculpa.

Recentemente, o Pentágono, nos Estados Unidos da América, por força da lei, foi obrigado a elaborar um relatório sobre OVNIS e extra-terrestres. O relatório diz muito pouco. Basicamente diz apenas que nada conclusivo sobre o assunto há a dizer.

O que é mentira. É sabido que é uma área ativa da investigação científica há muitos, muitos anos. Que os cientistas descobrem mensagens nas formações de círculos nas plantações de centeio, cifradas em coisas como o alfabeto ASCII. A regra geral, aceite por quase todos os especialistas em ufologia e coisas paranormal, especialidade na qual eu próprio me incluo, é que sempre que o “Seti” (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) emite uma mensagem para o Espaço, a resposta alienígena não tarda. Mas será que lhe damos toda atenção? Nem um pouco.

Nos anos 90, não sei se quando andava no segundo ciclo ou já no Liceu, houve um grande alarido por toda a Escola. Não se falava em outra coisa nas escolas e em todo o país.

Toda a gente dizia que iriam ser feitas grandes revelações sobre a existência de extra-terrestres.

Lembro-me bem que vivia na minha casa da Avenida 25 de Abril, em Viseu. Uma casa com quatro assoalhadas no rés-do-chão, e 6 assoalhadas na cave.

E foi verdade, há hora do almoço no Telejornal da Tarde foram de facto mostradas imagens extremamente impressionantes de cadáveres de extra-terrestres anões, num laboratório. Seguramente eram imagens classificadas, da Inteligência Americana.

Conclusão, o Pentágono está-nos a mentir no seu último relatório sobre extra-terrestres. Não só não nos diz absolutamente nada do que sabe como se recusa a dizer que haja algo de conclusivo a dizer sobre essa questão.

Ao menos Donald Trump é mais claro. Ele diz que lhe foram reveladas coisas inacreditáveis. Mas que ninguém as ouvirá pela sua boca.

Adiante.

As contas ficam trancadas na Ordem dos Advogados, diz o Bastonário que come muito queijo e produtos da Parmalat e os jornalistas se quiserem que mandem um email a pedi-las. No máximo em duas ou três semanas, supomos, irão obter uma resposta automática a dizer: “O que fazer com tanto lixo?” Culpar quem descobre falhas nos sistemas informáticos para que alguém os proteja como deve ser?

“Catch me if you can”, dizia o informático Rui Pinto.

E nós dizemos: “Ejaculou na Marquise, mas não inalou.”

Felizmente há aeroportos, arquitetos e escultores. E também agências de moda e marcas de lingerie como a “Intimissimi”, passo a publicidade (Intimissimi é uma marca registada do grupo Calzedonia).

Preciso de um(a) advogado(a). Clara Ferreira Alves não é 100% Vegan. Nem Derren Brown. Mas na verdade qualquer um serve desde que a sua vida se baseie em ser um agente moral.

Tal como a vida. Toda a vida se baseia em se ser moral. A moralidade é a base da vida. Algumas pessoas chamam a isso: Karma.

Gastei 100 dólares americanos para criar uma página da Wikip(ea)dia com todas as marcas de leite do mundo de todos os países: que deviam obviamente estar proibidas de existir e de fazer publicidade o tempo todo. Pedimos ao PAN, em Portugal, que apresente um projeto de lei nesse sentido.

Ver: https://bountify.co/your-task-is-to-complete-the-list-with-milk-brands-in-each-country

Aprendi bastante com estes 100 dólares americanos.

Exijimos que a Polícia use medidores de ruído o tempo todo e que apliquem multas pesadas a quem insiste em fazer poluição sonora, como motos e motorizadas. Há Leis e há Tribunais. Só não existe um advogado para mim?

Os meus advogados dizem sempre: “Para ires para Tribunal por causa disso terias que ter uma probabilidade de 50% de ganhar a causa. O que certamente não é o caso.”

Os machos latinos que bebem 5 whiskey com red bull sempre que querem levar mais uma rapariga para a cama, normalmente não se lembram do nome de nenhuma delas, e as raparigas chamas a esse tipo de homens: pilas nojentas. Eu acho que não são só nojentas. São também completamente surdas.

As alfaces são poderosas. Há imensos anos que sabemos isso. Que seria muito fácil escalar a “Aquapónica” a nível industrial e alimentar o mundo à base de alfaces.

Uma reportagem no Telejornal, há mais de quinze anos, já nos tinha feito uma peça sobre uma dessas empresas, a 20-30 KM da Grande Lisboa que já na altura produzia 3 camiões “tire” de alfaces por dia. Os donos curiosamente preferiam Ferraris a Lambos. De notar que o Lambo é o carro preferido dos novos milionários de criptomoedas como o Bitcoin.

Sabemos que o mundo precisa de quantidades de gigantescas de kelp e de mexilhões, para que possamos sobreviver. O ser mais abundante no oceanos a seguir ao jellyfish, que também é comestível apesar de não ser muito apetecível é o krill, uma espécie de camarão comido em quantidades astronómicas pelas baleias, que vivem mais de 100 anos, como é sabido, ao contrário de nós humanos, meras tartarugas escrivãs.

Estamos de parabéns, o Governo consegue impõe comida estritamente saudável nas escolas. Falta aprender a crescer tomateiros e quem sabe feijões, cenouras, hortaliça e batata doce, também nas Escolas.

Mas as pessoas insurgem-se e dizem que os alunos irão seguramente a correr para o café em frente comprar cigarros, isqueiros, fósforos, e um bom litro e meio de tintol com uma sande de beef.

(para continuar)

Daniel Alexandre

Fontes:

1) https://zero.ong

2) https://wewantwhoosh.com

3) WIPO Database: https://www3.wipo.int/branddb/en/