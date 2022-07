O que é um poema?

Um poema é ar

é um suspiro

é uma lágrima

é cardio

um sopro escrito

um suspiro deitado no papel

lágrimas feitas tinta

um poema nasce

quando o coração e a alma

escrevem a mesma história.

JLC11072022

————-

Un poème, qu’est-ce ?

Un poème c’est de l’air

c’est un soupir

c’est une larme

c’est du cardio

un souffle écrit

un soupir couché sur papier

de l’encre faite de larmes

le poème naît

quand le cœur et l’âme

écrivent la même histoire.

JLC11072022

————————

What’s a poem?

A poem is air

it’s a sigh

it’s a tear

it’s cardio

a written breath

a sigh lying on paper

ink made of tears

a poem is born

when heart and soul

write the same story.

JLC11072022