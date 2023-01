O que é um Nicolau?

No início dos anos trinta, do século passado, vendia-se pelas feiras, brinquedo em madeira recortado e articulado, representando homem, geralmente pintado a cores garridas. Tinha um cabo que, empurrado pela criança, fazia o homem pedalar. Chamava-se: “Nicolau”.

Quem era Nicolau?

Poucos se recordam do famoso ciclista, cujo nome saltava com admiração e espanto, de boca em boca, no início dos anos trinta, do século passado.

Todos queriam ser como o Nicolau… Crianças e muitos adultos.

José Maria Nicolau nasceu a 18 de outubro de 1908, no Cartaxo.

Aos vinte anos, representava o Carcavelos, nas provas de ciclismo. Depois o Benfica. Venceu várias competições, tornando-se ídolo nacional.

Mas, inesperadamente, após ter participado no Circuito Marechal Carmona, em setembro de 1939, retirou-se para a terra natal, tornando-se comerciante.

Vindo a falecer em 1969, quando, a guiar seu carro, sofreu violento acidente.

A Câmara do Cartaxo quis homenagear o ilustre conterrâneo dando o seu nome a uma rua da cidade.

Eduardo, filho de Nicolau, tentou seguir a carreira ciclista; assim como o neto, emigrante em França, mas sem grande sucesso.

Aqui está, em poucas linhas, o motivo por que o popular brinquedo, que alegrou muitas crianças de outrora, foi “batizado” com o nome de “Nicolau.

Humberto Pinho da Silva